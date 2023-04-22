Алькарас и Циципас сыграют в финале турнира в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас вышел в финал теннисного турнира категории ATP-500 в Барселоне, действующим победителем которого он является. Ф

В полуфинале Алькарас победил британца Дэниэля Эванса со счетом 6:2, 6:2. Эванс является 26-й ракеткой мира. Полуфинальный матч продолжался 1 час 20 минут.

Алькарас является действующим победителем турнира в Барселоне. Он будет защищать свой титул, встретившись в решающем матче с греком Стефаносом Циципасом, занимающим пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.