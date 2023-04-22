Серб Лайович стал соперником Рублева по финалу турнира в Боснии и Герцеговине

Определился соперник Андрея Рублева по финалу турнира категории АТР-250 в Баня-Луке.

Им оказался сербский теннисист Душан Лайович, который в полуфинальном матче обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича со счетом 4:6, 7:6, 6:4.

Победитель один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13-и.

На счету соперника три эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12-и возможных.

Добавим, что финал турнира в Боснии и Герцеговине между Рублемым и Лайовичем состоится 23 апреля.