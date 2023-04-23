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WTA в ближайшее время примет решение о том, какой турнир заменит Кубок Кремля

Москва второй год подряд не сможет провести соревнования.
23 апреля 2023 09:38
автор: Александр Поволоцкий

Женская теннисная ассоциация В ближайшие две-три недели примет решение по поводу того, какой турнир заменит Кубок Кремля.

Напомним, что в марте 2022 года соревнования в Москве были отменены.

«Мы имеем шансы провести турнир в Остраве. Один из вариантов — договориться с компанией, которая владеет лицензией на проведение турнира в Москве. Кубок Кремля отменили в прошлом году, но он все еще имеет зарезервированное место на 42-й неделе предварительного календаря. Вероятность того, что он будет сыгран в этом году, равна нулю. Все станет ясно в ближайшие две-три недели», — цитирует директор турнира в чешской Остраве Томаш Петера tenisportal.cz.

Победительницей турнира в 2021 году стала эстонка Анетт Контавейт.

источник: «Советский спорт»
WTA в ближайшее время примет решение о том, какой турнир заменит Кубок Кремля
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