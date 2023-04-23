Лайович считает, что Рублев демонстрирует лучший теннис в жизни

Сербский теннисист Душан Лайович поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира в Баня-Луке против россиянина Андрея Рублева.

Игра пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Андрей – фаворит. Он демонстрирует лучший теннис в своей жизни. Мы очень хорошо знаем друг друга, и я надеюсь, что смогу насладиться матчем», – цитирует Лайовича официальный сайт ATP.

Напомним, что Рублев в полуфинале оказался сильнее словака Алекса Молчана, а Лайович переиграл своего соотечественника Миомира Кецмановича.