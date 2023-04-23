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Первая ракетка мира Швентек победила Соболенко и защитила титул на турнире в Штутгарте

Польская теннисистка год назад в финале также победила Соболенко.
23 апреля 2023 16:14
автор: Александр Евграфов

Польская теннисистка Ига Швентек победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

Финальный матч, продолжавшийся 1 час 50 минут, завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира. Год назад Швентек в решающей встрече также победила Соболенко со счетом 6:2, 6:2.

Швентек один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. У Соболенко 5 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

источник: «Советский спорт»
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