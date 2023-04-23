Синнер стал шестым теннисистом, снявшимся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Восьмая ракетка мира Янник Синнер стал шестым теннисистом, кто снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, сообщают организаторы соревнований.
На минувшей неделе Синнер снялся с четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Барселоне, сославшись на травму.
Ранее о пропуске мадридского турнира из-за травм заявили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австралиец Ник Кирьос, хорват Марин Чилич, итальянец Маттео Берретини.
Турнир состоится с 26 апреля по 7 мая.
источник: «Советский спорт»