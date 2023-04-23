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Соболенко заявила, что будет приезжать в Штутгарт до тех пор, пока не выиграет «Порше»

Белорусская теннисистка третий год подряд проигрывает в финале турнира.
23 апреля 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Победительница Открытого чемпионата Австралии, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что намерена приезжать на турнир в Штутгарт, пока не выиграет его.

«Мне очень нравится играть в Штутгарте, этот турнир многое значит для меня. Надеюсь, мне удастся его выиграть. У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть «Порше». Для меня это серьёзная мотивация. Но я буду возвращаться сюда до тех пор, пока не получу машину. Я буду пытаться, бороться и, может быть, через 10 или 20 лет получу ее эту машину», - сказала Соболенко после матча.

Соболенко выходит в финал турнира Штутгарта третий год подряд. В 2021 году она уступила Эшли Барти, а два следующих финала она проиграла Иге Швентек. Победитель турнира в Штутгарте получает помимо денежного приза, автомобиль «Порше».

источник: «Советский спорт»
Соболенко заявила, что будет приезжать в Штутгарт до тех пор, пока не выиграет «Порше»
Белорусская теннисистка третий год подряд проигрывает в финале турнира.
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