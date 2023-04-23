Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира категории ATP-250 в боснийской Бане-Луке с призовым фондом более 560 тысяч евро.
Решающий матч, продолжавшийся 2 часа 32 минуты, завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу сербского теннисиста, занимающего 70-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
На счету россиянина пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. У его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.
источник: «Советский спорт»