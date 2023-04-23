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Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке

Финальный матч продолжался более двух часов.
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
23 апреля 2023 17:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира категории ATP-250 в боснийской Бане-Луке с призовым фондом более 560 тысяч евро.

Решающий матч, продолжавшийся 2 часа 32 минуты, завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу сербского теннисиста, занимающего 70-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На счету россиянина пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. У его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.

источник: «Советский спорт»
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Финальный матч продолжался более двух часов.
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