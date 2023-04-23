ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Веснина предположила, почему Рублев проиграл финальный матч турнира в Боснии и Герцеговине 

Россиянин уступил сербскому теннисисту Душану Лайовичу. 
23 апреля 2023 18:41
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина назвала причину, по которой шестая ракетка мира, Андрей Рублев потерпел поражение в финале турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) от представителя Сербии Душана Лайовича.

«Я считаю, что Рублев вымотался за последние две недели, поэтому у него не было достаточно сил на финальный матч. Он только выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и тут же участвует в еще одном турнире. И провел его на высоком уровне. Однако это трудно, в эмоциональном и физическом плане. Мне кажется, что если бы Андрей подошел к этому матчу отдохнувшим, он бы выиграл турнир. Дальше его ждет «Мастерс» в Мадриде. Ему необходимо полностью восстановиться, потому что выступать в таком темпе очень сложно», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Добавим, что финальный матч турнира между Рублевым и Лайовичем длился более двух часов. Сербский теннисист обыграл россиянина в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

источник: Чемпионат.com
Экс-первая ракетка мира Алькарас победил Циципаса и выиграл турнир в Барселоне
Испанец выиграл девятый титул в карьере.
23.04.2023 18:44
Теннис
автор: Александр Евграфов
Веснина предположила, почему Рублев проиграл финальный матч турнира в Боснии и Герцеговине 
Россиянин уступил сербскому теннисисту Душану Лайовичу. 
23.04.2023 18:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Финальный матч продолжался более двух часов.
23.04.2023 17:50
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко заявила, что будет приезжать в Штутгарт до тех пор, пока не выиграет «Порше»
Белорусская теннисистка третий год подряд проигрывает в финале турнира.
23.04.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Синнер стал шестым теннисистом, снявшимся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде
В основной сетке турнира итальянца заменит австралиец Танаси Коккинакис.
23.04.2023 16:40
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек победила Соболенко и защитила титул на турнире в Штутгарте
Польская теннисистка год назад в финале также победила Соболенко.
23.04.2023 16:14
Теннис
автор: Александр Евграфов
Андреева стала самой молодой обладательницей трёх титулов ITF W60, выиграв турнир в Швейцарии
Спортсменка получила уайлд-кард на турнир в Мадриде.
23.04.2023 15:44
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Лайович считает, что Рублев демонстрирует лучший теннис в жизни
Лайович считает, что Рублев демонстрирует лучший теннис в жизни
Счет личных встреч – 1-0 в пользу серба.
23.04.2023 10:19
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
WTA в ближайшее время примет решение о том, какой турнир заменит Кубок Кремля
Москва второй год подряд не сможет провести соревнования.
23.04.2023 09:38
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Серб Лайович стал соперником Рублева по финалу турнира в Боснии и Герцеговине
Россиянин встретится с 70-й ракеткой мира. 
22.04.2023 20:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика