Веснина предположила, почему Рублев проиграл финальный матч турнира в Боснии и Герцеговине 

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина назвала причину, по которой шестая ракетка мира, Андрей Рублев потерпел поражение в финале турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) от представителя Сербии Душана Лайовича.

«Я считаю, что Рублев вымотался за последние две недели, поэтому у него не было достаточно сил на финальный матч. Он только выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и тут же участвует в еще одном турнире. И провел его на высоком уровне. Однако это трудно, в эмоциональном и физическом плане. Мне кажется, что если бы Андрей подошел к этому матчу отдохнувшим, он бы выиграл турнир. Дальше его ждет «Мастерс» в Мадриде. Ему необходимо полностью восстановиться, потому что выступать в таком темпе очень сложно», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Добавим, что финальный матч турнира между Рублевым и Лайовичем длился более двух часов. Сербский теннисист обыграл россиянина в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4.