Экс-первая ракетка мира Алькарас победил Циципаса и выиграл турнир в Барселоне

Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне.

Финальный матч, продолжавшийся 1 час 18 минут завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу испанца.

Алькарас сделал три эйса и реализовал три брейк-пойнта из шести, у Циципаса 1 эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Оба теннисиста сделали по одной двойной ошибке.

Победа в Барселоне стала для Алькараса девятой в финалах турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов и третьей в этом году.