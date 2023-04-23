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Медведев станет третьей ракеткой мира 24 апреля

Россиянин поднимется на одну строчку за счет того, что Каспер Рууд потеряет рейтинговые очки.
23 апреля 2023 19:03
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев в понедельник станет третьей ракеткой мира, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Это стало возможным из-за поражения норвежца Каспера Рууда, занимающего третье место в рейтинге, на турнире в Барселоне. Теперь Рууд потеряет 45 рейтинговых очков. По версии рейтинга от 17 апреля Медведев уступал Рууду 15 очков, и в новом рейтинге обгонит его.

Новак Джокович сохранит лидерство, хоть и также потеряет очки. У Джоковича их останется 7135, у победителя турнира в Барселоне Алькараса – 6770, у Медведева, который пропускал эту неделю – 5240. Каспер Рууд расположится на четвертом месте с 5210 очками, а замкнет пятерку лучших Стефанос Циципас с 5160 очками.

Еще один россиянин Андрей Рублев потеряет 100 рейтинговых очков, но сохранит шестое место – 4280 очков.

источник: ATP
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