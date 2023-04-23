Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в чемпионской гонке ATP

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли по одной позиции в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия гонки размещена на сайте ATP.

Лидерство в гонке сохранил Даниил Медведев на счету которого 3210 очков, следом расположились Новак Джокович с 2565 очками и вышедший на третье место победитель турнира в Барселоне Карлос Алькарас, набравший 2410 очков.

Янник Синнер набрал 2185 очков и спустился на четвертое место, далее в десятке лучших Стефанос Циципас (2050), Андрей Рублев, потерявший пятую позицию (2035), Тейлор Фритц (1725), Хольгер Руне (1480), Карен Хачанов, потерявший восьмое место (1350). Замкнул десятку лучших Кэмерон Норри (1310).

В сотне лучших еще двое россиян: Александр Шевченко на 62-м месте (330 очков) и Павел Котов на 88-м месте (269 очков).