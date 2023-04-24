Медведев официально поднялся на третье место рейтинга АТР

АТР опубликовала обновленный рейтинг организации.

В нем российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место.

Отметим, что Медведев не выступал на прошлой неделе, но норвежец Каспер Рууд не смог защитить очки на турнире в Барселоне, а грек Сефанос Циципас, в свою очередь, не обошел россиянина.

Первые два места в рейтинге продолжают занимать серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Отметим, что россиянин Карен Хачанов опустился с 11 на 12-е место, а его соотечественник Александр Шевченко поднялся с 98-е на 96-е, Андрей Рублев остался шестым.

Рейтинг АТР от 24.04.2023.

1 ( предыдущая позиция -1). Новак Джокович (Сербия) - 7135 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6770.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5240.

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) - 5210.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5195.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) - 4280.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) - 4070.

8 (8). Янник Синнер (Италия) - 3615.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3405.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3290…

12. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2855...

96. (98) Александр Шевченко (Россия) — 610…