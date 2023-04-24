ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев официально поднялся на третье место рейтинга АТР

Конкуренты не смогли догнать россиянина
Медведев официально поднялся на третье место рейтинга АТР
24 апреля 2023 11:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

АТР опубликовала обновленный рейтинг организации.

В нем российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место.

Отметим, что Медведев не выступал на прошлой неделе, но норвежец Каспер Рууд не смог защитить очки на турнире в Барселоне, а грек Сефанос Циципас, в свою очередь, не обошел россиянина.

Первые два места в рейтинге продолжают занимать серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Отметим, что россиянин Карен Хачанов опустился с 11 на 12-е место, а его соотечественник Александр Шевченко поднялся с 98-е на 96-е, Андрей Рублев остался шестым.

Рейтинг АТР от 24.04.2023.

1 ( предыдущая позиция -1). Новак Джокович (Сербия) - 7135 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6770.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5240.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) - 5210.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5195.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) - 4280.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) - 4070.
8 (8). Янник Синнер (Италия) - 3615.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3405.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3290…

12. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2855...

96. (98) Александр Шевченко (Россия) — 610…

источник: ATP
Медведев официально поднялся на третье место рейтинга АТР
Медведев официально поднялся на третье место рейтинга АТР
Конкуренты не смогли догнать россиянина
24.04.2023 11:10
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в чемпионской гонке ATP
Лидерство в гонке сохраняет Даниил Медведев.
23.04.2023 23:26
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев станет третьей ракеткой мира 24 апреля
Медведев станет третьей ракеткой мира 24 апреля
Россиянин поднимется на одну строчку за счет того, что Каспер Рууд потеряет рейтинговые очки.
23.04.2023 19:03
Теннис
автор: Александр Евграфов
Экс-первая ракетка мира Алькарас победил Циципаса и выиграл турнир в Барселоне
Испанец выиграл девятый титул в карьере.
23.04.2023 18:44
Теннис
автор: Александр Евграфов
Веснина предположила, почему Рублев проиграл финальный матч турнира в Боснии и Герцеговине 
Россиянин уступил сербскому теннисисту Душану Лайовичу. 
23.04.2023 18:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке
Финальный матч продолжался более двух часов.
23.04.2023 17:50
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко заявила, что будет приезжать в Штутгарт до тех пор, пока не выиграет «Порше»
Белорусская теннисистка третий год подряд проигрывает в финале турнира.
23.04.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Синнер стал шестым теннисистом, снявшимся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде
В основной сетке турнира итальянца заменит австралиец Танаси Коккинакис.
23.04.2023 16:40
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек победила Соболенко и защитила титул на турнире в Штутгарте
Польская теннисистка год назад в финале также победила Соболенко.
23.04.2023 16:14
Теннис
автор: Александр Евграфов
Андреева стала самой молодой обладательницей трёх титулов ITF W60, выиграв турнир в Швейцарии
Спортсменка получила уайлд-кард на турнир в Мадриде.
23.04.2023 15:44
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика