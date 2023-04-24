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Медведев продолжает возглавлять чемпионскую гонку АТР

Первая ракетка России отдыхал на прошлой неделе
Медведев продолжает возглавлять чемпионскую гонку АТР
24 апреля 2023 15:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

АТР выпустила обновленную таблицу чемпионской гонки, по которой определяются участники Итогового турнира.

Ее продолжает возглавлять Дании Медведев, любопытно, что 27-летний россиянин не играл на прошлой неделе и все равно сохранил лидерство.

На втором месте рейтинга расположился серб Новак Джокович, а на третьем - испанец Карлос Алькарас.

Добавим, что Андрей Рублев остается в топ-8, а вот Карену Хачанову не хватает очков, он пока девятый.

Чемпионская гонка ATP на 24 апреля

1. Даниил Медведев (Россия) - 3210 очков.
2. Новак Джокович (Сербия) - 2565.
3. Карлос Алькарас (Испания) - 2410.
4. Янник Синнер (Италия) - 2185.
5. Стефанос Циципас (Греция) - 2050.
6. Андрей Рублев (Россия) - 2035.
7. Тэйлор Фритц (США) - 1725.
8. Хольгер Руне (Дания) - 1480.
9. Карен Хачанов (Россия) - 1350.
10. Кэмерон Норри (Великобритания) - 1310...

источник: ATP
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