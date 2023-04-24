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Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта РФ

Инцидент произошел с ней во время вылета на турнир ITF в Ницце.
24 апреля 2023 17:21

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала об инциденте, который произошел с ней во время вылета на турнир ITF в Ницце.

Как утверждает спортсменка, она должна была лететь из Каира через Варшаву самолетом польской авиакомпании LOT, но ее не пустили на борт из-за политики компании не перевозить граждан РФ. В итоге девушка провела 18 часов без еды в аэропорту.

«Со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант - вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуаци», - написала Виталия в соцсетях.

Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта РФ
Инцидент произошел с ней во время вылета на турнир ITF в Ницце.
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