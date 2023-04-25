Польская авиакомпания, отказавшая в регистрации Дьяченко, заявила, что действовала согласно законам

Польская авиакомпания LOT Airlines подтвердила сообщение российской теннисистки Виталии Дьяченко, которой отказали в регистрации на рейс из-за ее гражданства.

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы», - приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Отметим, что в данный момент 32-летняя Дьяченко занимает 250-е место рейтинга WTA. На турнирах серии «Большого шлема» спортсменка не доходила дальше второго раунда.

Добавим, что через польскую Варшаву Дьяченко хотела попасть на турнир ITF в Ницце, который теперь вынуждена пропустить.