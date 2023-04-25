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Котов извинился за мат в сторону матери во время матча на «Мастерсе» в Мадриде

Теннисист занимает 101-е место в рейтинге ATP.
25 апреля 2023 14:08
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Павел Котов накричал на свою мать во время матча квалификации «Мастерса» в Мадриде.

Инцидент произошел в третьем сете встречи против Киммера Коппеянса. Павел перед своей подачей выразился в нецензурной форме в адрес мамы, которая сидела на трибуне. Котов попросил не мешать ему.

Напомним, что игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 в пользу 24-летнего россиянина.

«Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с кортаю Сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится», - цитирует Павла телеграм-канал Tbn Tennis Team.

В финале квалификации россиянин сыграет с Есукэ Ватануки из Японии.

источник: «Советский спорт»
Котов извинился за мат в сторону матери во время матча на «Мастерсе» в Мадриде
Теннисист занимает 101-е место в рейтинге ATP.
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