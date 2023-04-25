Несколько россиян подписали декларации для участия в Уимблдоне в нейтральном статусе

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета Салли Болтон сделал заявление относительно предстоящего Уимблдона-2023.

Один из руководителей AELTC рассказал, что уже несколько российских и белорусских игроков подписали личные заявления для выступления на турнире в качестве нейтральных спортсменов.

«Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто именно подписал, но ряд игроков уже подписали», — цитирует Болтона Reuters.

Напомним, что в прошлом году организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования рoccийcким и белоруccким тенниcиcтам.