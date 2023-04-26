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Андреева обыграла Фернандес на старте турнира в Мадриде

Россиянка дебютировала в WTA.
26 апреля 2023 13:27

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче первого круга турнира WTA в Мадриде нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес.

Встреча продолжалась один час и 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 15-летней спортсменки.

Андреева четыре раза подала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала три брей-пойнта из пяти.

В свою очередь, на счету Фернандес ни одного эйса, две двойных ошибки. У канадки один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, что для россиянки это был первый матч на турнирах WTA в карьере.

Во втором раунде Андреева сыграет с Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Андреева обыграла Фернандес на старте турнира в Мадриде
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