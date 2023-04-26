Калинская вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Фрухвиртову

Теннисистка из России Анна Калинская в первом круге турнира в Мадриде нанесла поражение Бренде Фрухвиртовой, представляющей Чехию.

Игра, которая длилась два часа и две минуты, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу 24-летней спортсменки.

Анна ни разу не подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-поинтов.

На счету Фрухвиртовой восемь эйсов, три двойные и пять брейков при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором раунде турнира Калинская сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.