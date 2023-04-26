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Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году

Предполагается, что организаторы турнира устроят большое чествование теннисиста.
Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году
26 апреля 2023 15:52
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автор фото: Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер посетит Уимблдон в 2023 году. Об этом сообщил глава Всеанглийского клуба Иан Хьюитт.

«Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время», - приводит слова функционера Tennis 365.

К слову, Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира. В 2022 году спортсмен завершил карьеру. Предполагается, что организаторы соревнования устроят большое празднование в честь теннисиста.

Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году
Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году
Предполагается, что организаторы турнира устроят большое чествование теннисиста.
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