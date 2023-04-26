Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер посетит Уимблдон в 2023 году. Об этом сообщил глава Всеанглийского клуба Иан Хьюитт.

«Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время», - приводит слова функционера Tennis 365.

К слову, Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира. В 2022 году спортсмен завершил карьеру. Предполагается, что организаторы соревнования устроят большое празднование в честь теннисиста.