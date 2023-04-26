Грачева уступила китаянке Ван на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка Варвара Грачева закончила выступление на турнире в Мадриде.

Отметим, что уроженка Москвы в первом круге уступила Сиюй Ван из Китая. Встреча завершилась поражением Грачевой со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила два часа и 44 минуты.

Варвара четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

У Ван четыре эйса, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейков из 12.

Во втором раунде соревнований китаянка сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.