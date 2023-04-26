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Грачева уступила китаянке Ван на старте турнира в Мадриде

Россиянка занимает 43-е место в рейтинге.
26 апреля 2023 17:20
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Варвара Грачева закончила выступление на турнире в Мадриде.

Отметим, что уроженка Москвы в первом круге уступила Сиюй Ван из Китая. Встреча завершилась поражением Грачевой со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила два часа и 44 минуты.

Варвара четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

У Ван четыре эйса, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейков из 12.

Во втором раунде соревнований китаянка сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

источник: «Советский спорт»
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