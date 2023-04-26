Блинкова проиграла Парризас-Диас в первом круге турнира в Мадриде, взяв всего три гейма

Испанская теннисистка Нурии Парризас-Диас оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой в первом круге турнира в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 76-й ракетки мира.

Парризас-Диас пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету Блинковой - один эйса, одна двойная ошибка и не реализовала один брейк-пойнт.

За выход в следующий круг испанка поборется с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой.