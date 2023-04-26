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Павлюченкова обыграла Хименес-Касинцеву на старте турнира в Мадриде

Призовой фонд соревнований составляет более 7 млн евро.
26 апреля 2023 20:10
автор: Александр Поволоцкий

Россиянка Анастасия Павлюченкова продолжит выступление на теннисном турнире WTA-1000 в Мадриде.

В среду, 26 апреля, уроженка Самары нанесла поражение представительнице Андорры Виктория Хименес-Касинцева, занимающей 175-е место в мировом рейтинге.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), а ее продолжительность составила два часа и 48 минут.

Анастасия один раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок, Павлюченкова реализовала четыре из 19 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг поспорит с другой россиянкой Дарьей Касаткиной.

источник: «Советский спорт»
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