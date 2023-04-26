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Свитолина отказалась пожать руку Саснович после своего поражения на турнире в Мадриде

28-летняя украинка проигнорировала белорусскую теннисистку после завершения матча. 
Свитолина отказалась пожать руку Саснович после своего поражения на турнире в Мадриде
26 апреля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина после своего поражения в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде от представительницы Беларуси Александры Саснович оставила без внимания свою соперницу и не пожала той руку.

Отметим, что очная встреча спортсменок завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 29-летней белоруски.

По завершении матча проигравшая спортсменка подошла к судейской вышке, поблагодарила арбитра рукопожатием, а затем вернулась на свое место, проигнорировав соперницу по корту.

Добавим, что во втором раунде турнира Саснович встретится с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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