Свитолина отказалась пожать руку Саснович после своего поражения на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина после своего поражения в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде от представительницы Беларуси Александры Саснович оставила без внимания свою соперницу и не пожала той руку.

Отметим, что очная встреча спортсменок завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 29-летней белоруски.

По завершении матча проигравшая спортсменка подошла к судейской вышке, поблагодарила арбитра рукопожатием, а затем вернулась на свое место, проигнорировав соперницу по корту.

Добавим, что во втором раунде турнира Саснович встретится с чешской теннисисткой Мари Боузковой.