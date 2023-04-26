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Федерация тенниса Украины требует исключить из турниров россиян, находящихся на контракте с ЦСКА

В данный момент российским и белорусским спортсменам разрешено принимать участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.
26 апреля 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Федерация тенниса Украины подала прошение в Международную федерацию тенниса, Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), а также в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) исключить российских спортсменов, которые связаны контрактами с ЦСКА, из международных турниров.

«Ссылаясь на заявление МОК от 28 марта, в котором четко прописано о том, что атлеты из России и Беларуси, находящиеся на контрактах с вооруженными силами своих стран не должны принимать участие в международных соревнованиях, ФТУ просит теннисные организации отстранить всех спортсменов от выступлений и присутствия на международных турнирах, у которых заключены трудовые соглашения с Центральным спортивным клубом Армии», – написала пресс-служба федерации в своих соцсетях.

Напомним, что благодаря рекомендациям МОК, опубликованным в конце марта нынешнего года, российские и белорусские теннисисты были допущены на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.

Федерация тенниса Украины требует исключить из турниров россиян, находящихся на контракте с ЦСКА
В данный момент российским и белорусским спортсменам разрешено принимать участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.
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