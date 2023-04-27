Андреева выиграла свой второй матч в WTA, победив Хаддад-Майю на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева победила во втором раунде турнира в Мадриде представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Игра, которая длилась два часа и десять минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 15-летней спортсменки. Для Мирры это всего лишь третий матч на турнирах WTA.

Андреева сделала четыре эйса, допустив две двойных ошибки, и взяла два брейка, имея шесть возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Бразильянка сделала четыре двойных ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов.

Следующий соперник Андреевой определится в матче Маркета Вондроушова (Чехия) - Магда Линетт (Польша).