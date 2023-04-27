ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андреева выиграла свой второй матч в WTA, победив Хаддад-Майю на турнире в Мадриде

Южноамериканская спортсменка является 14-й ракеткой мира.
27 апреля 2023 14:24
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Мирра Андреева победила во втором раунде турнира в Мадриде представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Игра, которая длилась два часа и десять минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 15-летней спортсменки. Для Мирры это всего лишь третий матч на турнирах WTA.

Андреева сделала четыре эйса, допустив две двойных ошибки, и взяла два брейка, имея шесть возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Бразильянка сделала четыре двойных ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов.

Следующий соперник Андреевой определится в матче Маркета Вондроушова (Чехия) - Магда Линетт (Польша).

источник: «Советский спорт»
Андреева выиграла свой второй матч в WTA, победив Хаддад-Майю на турнире в Мадриде
Южноамериканская спортсменка является 14-й ракеткой мира.
27.04.2023 14:24
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, победив американца Вольфа
Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, победив американца Вольфа
Матч длился 1 час 24 минуты.
27.04.2023 13:53
Теннис
автор: Максим Скороходов
Федерация тенниса Украины требует исключить из турниров россиян, находящихся на контракте с ЦСКА
В данный момент российским и белорусским спортсменам разрешено принимать участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.
26.04.2023 22:05
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Павлюченкова обыграла Хименес-Касинцеву на старте турнира в Мадриде
Призовой фонд соревнований составляет более 7 млн евро.
26.04.2023 20:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Свитолина отказалась пожать руку Саснович после своего поражения на турнире в Мадриде
Свитолина отказалась пожать руку Саснович после своего поражения на турнире в Мадриде
28-летняя украинка проигнорировала белорусскую теннисистку после завершения матча. 
26.04.2023 20:05
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Швейцарец Вавринка стал первым соперником Рублева на турнире в Мадриде 
В своем первом матче грунтового турнира серии «Мастерс» россиянин столкнется с трехкратным обладателем «Большого шлема».
26.04.2023 19:32
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова проиграла Парризас-Диас в первом круге турнира в Мадриде, взяв всего три гейма
Призовой фонд соревнований составляет более 7 млн евро.
26.04.2023 17:38
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Грачева уступила китаянке Ван на старте турнира в Мадриде
Россиянка занимает 43-е место в рейтинге.
26.04.2023 17:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году
Роджер Федерер будет присутствовать на Уимблдоне в 2023 году
Предполагается, что организаторы турнира устроят большое чествование теннисиста.
26.04.2023 15:52
Теннис
Калинская вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Фрухвиртову
Россиянка много ошибалась на своей подаче.
26.04.2023 15:46
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика