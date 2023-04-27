«Сумасшедший результат». Кафельников - о выходе Андреевой в третий круг турнира в Мадриде

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался относительно игры российской теннисистки Мирры Андреевой.

Напомним, что15-летняя спортсменка в третий круг турнира в испанском Мадриде. Сегодня Мирра обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.

«Это настоящая сенсация! Сумасшедший результат. В 15 лет обыгрывать теннисисток такого уровня — дорогого стоит. Эти две победы уже о многом говорят. Безусловно, с такой игрой и результатами шансы дальше в любом случае будут» — цитирует Кафельникова «Чемпионат»