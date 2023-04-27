Селиваненко призвал не торопиться с выводами после яркой игры 15-летней Андреевой

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу 15-летней россиянки Мирры Андреевой над Беатрис Хаддад Майей (7:6 (8:6), 6:3) во втором круге турнира в Мадриде. Для спортсменки это всего лишь третий матч на соревнованиях WTA.

«Мирра сейчас в отличной форме, видно, что она поймала свою игру. Но надо понимать, что это только начало ее пути, которое, надеюсь станет длинной и успешной карьерой», - приводит слова функционера «СЭ».

Добавим, что следующий соперник Андреевой определится в матче Маркета Вондроушова (Чехия) - Магда Линетт (Польша).