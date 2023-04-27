«Мирра на этом не остановится». Веснина — о победе Андреевой над 14-й ракеткой мира

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина отреагировала на выход россиянки Мирры Андреевой в третий круг турнира в испанском Мадриде.

Напомним, что 15-летняя спортсменка обыграла сегодня 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

«Это великолепное достижение. В таком юном возрасте играть на турнире серии «Мастерс» — это очень похвально. Это говорит о том, что Мирра готова физически и психологически очень устойчива. Она до этого уже выиграла два взрослых титула. Классные результаты. Я думаю, Мирра на этом не остановится», — цитирует «Спорт-Экспресс» Веснину.

В третьем круге турнира Андреева сыграет с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и Магдой Линетт из Польши.