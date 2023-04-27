Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Заневскую

В матче второго круга турнира WTA в Мадриде россиянка Людмила Самсонова нанесла поражение представительнице Бельгии Марине Заневской.

Встреча продолжалась один час и 26 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 18-й ракетки мира.

Самсонова три раза подавала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка при семи попытках.

В третьем круге Самсонова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.