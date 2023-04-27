Мартин получил дисквалификацию на 14 месяцев за применение допинга на Открытом чемпионате Братиславы

Словацкий теннисист Андрей Мартин нарушил антидопинговые правила во время проведения Открытого чемпионата Братиславы, который проходил в июне 2022 года, за что получил 14-месячную дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Сообщается, что 33-летний спортсмен провалил допинг-тест во время турнира. По его словам, запрещенное вещество попало к нему в организм вследствие того, что он выпил воду из бутылки знакомого, когда они вместе выступали на соревнованиях по флорболу. Во время разбирательства по делу словака, его друг признал вину и заявил, что смешал с содержимым бутылки некоторое количество препарата.

По итогам слушания, независимый трибунал счет признание Мартина правдободным и решил, что теннисист совершил данный поступок без существенной вины или халатности.

Таким образом, трибунал отстранил словацкого игрока на 14 месяцев, а также аннулировал все его результаты с июня 2022 года. Начало дисквалификации действует с пятого апреля нынешнего года.

Лучшим результатом в карьере Мартина является 93-е место в рейтинге ATP (2020 год). Сейчас она располагается на 554-й строчке.