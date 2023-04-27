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Веснина считает, что Вавринка окажется для Рублева сложным соперником

Спортсмены сойдутся на корте 28 апреля.
27 апреля 2023 20:04
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира серии «Мастерс» между россиянином Андреем Рублевым и швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Отметим, что соревнования проходят в Мадриде.

«Мадридский «Мастерс» считается одним из самых увлекательных в этой серии. Даже на старте турнира здесь проводятся матчи-блокбастеры. Рублеву в самом начале достался Вавринка. Да, он только восстановился от травмы и не входит в десятку лучших, но он по-прежнему очень сильный теннисист, который способен показать на грунте высокий уровень. Мне кажется, что Андрею предстоит сложный матч с достойным соперником. Придется оставит на корте все свои силы», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Напомним, что Рублев встретится с Вавринкой во втором раунде турнира завтра, 28 апреля. Начало матча – 14:00 мск.

источник: Чемпионат.com
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