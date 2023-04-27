Итальянец Вавассори станет первым соперником Медведева на турнире в Мадриде 

Стало известно, с кем встретится третья ракетка мира, Даниил Медведев в своем первом матче на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Соперником российского теннисиста стал итальянец Андреа Вавассори, который в первом круге соревнований одолел трехкратного обладателя «Большого шлема», представителя Великобритании, Энди Маррея со счетом 6:2, 7:6.

Победитель один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Его титулованный соперник сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

Добавим, что Вавассори сыграет с Медведевым во втором круге турнира в субботу, 29 апреля.