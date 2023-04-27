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Президент Республики Сербской принес извинения семье Джоковича за оскорбления 

Ранее в эфире ТВ-шоу глава государства назвал родных сербского теннисиста «цыганами». 
27 апреля 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков

Президент Республики Сербской Милорад (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик извинился за свои грубые слова в адрес семьи первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я намерен продолжить восхищаться достижениями уникального Новака Джоковича и проявлять глубокое уважение к его близким. Я счастлив, что мне удалось своими глазами убедиться в управленческих и лидерских качествах Джордже Джоковича (брата Новака) и хочу поблагодарить за то, что турнир в этому году состоялся в Баня‑Луке. Мне больно из-за того, что RTS мерзко преподнесли информацию и искренне приношу свои извинения, если это оскорбило семью великого теннисиста», — приводит слова Додика n1info.ba.

Добавим, что ранее Додик в беседе с корреспондентом сербского телевидения RTS раскритиковал членов семьи Джоковича за ведение бизнеса, назвав тех «цыганами». По данному делу может состоятся расследование правоохранительными органами Сербии.

Президент Республики Сербской принес извинения семье Джоковича за оскорбления 
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