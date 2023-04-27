Президент Республики Сербской принес извинения семье Джоковича за оскорбления 

Президент Республики Сербской Милорад (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик извинился за свои грубые слова в адрес семьи первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я намерен продолжить восхищаться достижениями уникального Новака Джоковича и проявлять глубокое уважение к его близким. Я счастлив, что мне удалось своими глазами убедиться в управленческих и лидерских качествах Джордже Джоковича (брата Новака) и хочу поблагодарить за то, что турнир в этому году состоялся в Баня‑Луке. Мне больно из-за того, что RTS мерзко преподнесли информацию и искренне приношу свои извинения, если это оскорбило семью великого теннисиста», — приводит слова Додика n1info.ba.

Добавим, что ранее Додик в беседе с корреспондентом сербского телевидения RTS раскритиковал членов семьи Джоковича за ведение бизнеса, назвав тех «цыганами». По данному делу может состоятся расследование правоохранительными органами Сербии.