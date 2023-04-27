Карацев вышел во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Джере 

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу россиянина.

Победитель три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех возможных.

На счету 70-й ракетки мира – три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Добавим, что во втором раунде турнира Карацев встретится с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандшульпом.