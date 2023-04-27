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Карацев вышел во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Джере 

Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. 
Карацев вышел во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Джере 
27 апреля 2023 23:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу россиянина.

Победитель три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех возможных.

На счету 70-й ракетки мира – три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Добавим, что во втором раунде турнира Карацев встретится с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандшульпом.

источник: «Советский спорт»
Карацев вышел во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Джере 
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