Карацев вышел во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Джере 

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу россиянина.
Победитель три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех возможных.
На счету 70-й ракетки мира – три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Добавим, что во втором раунде турнира Карацев встретится с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандшульпом.
источник: «Советский спорт»