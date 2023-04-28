Касаткина победила Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

Встреча, продлившаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Павлюченковой два эйса, семь двойных ошибок, реализовано 3 из 6 брейк-пойнтов.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между швейцаркой Джил Тайхман и украинкой Лесей Цуренко.