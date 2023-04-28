Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге «Мастерса» в Мадриде победила испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Кудерметова за матч восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 12 брейк-поинтов.

На счету ее соперницы один эйс, одна двойная и четыре брейка при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Следующей соперницей Кудерметовой может стать соотечественница Анастасия Потапова, если та пройдет румынку Жаклин Кристиан.