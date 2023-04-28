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Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Матч длился 2 часа 27 минут.
28 апреля 2023 14:42
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге «Мастерса» в Мадриде победила испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Кудерметова за матч восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 12 брейк-поинтов.

На счету ее соперницы один эйс, одна двойная и четыре брейка при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Следующей соперницей Кудерметовой может стать соотечественница Анастасия Потапова, если та пройдет румынку Жаклин Кристиан.

источник: «Советский спорт»
Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Матч длился 2 часа 27 минут.
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