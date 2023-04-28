Четвертая ракетка мира Рууд проиграл 105-й ракетке мира Арнальди на турнире в Мадриде

Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд выбыл из борьбы в турнире серии «Мастерс» в Мадриде, проиграв итальянцу Маттео Арнальди, занимающим 105-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча второго круга завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

В третьем круге Арнальди сыграет с испанцем Хауме Мунаром, вышедшим в третий круг после голландца Таллона Грикспора.

Призовой фонд турнира в Мадриде превышает 7,7 млн евро.