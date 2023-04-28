Калинская в трех сетах победила Рыбакину в матче второго круга турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская победила финалистку Открытого чемпионата Австралии 2023 года представительницу Казахстана Елену Рыбакину и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Встреча второго круга, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 62-е место в рейтинге WTA.

Калинская девять раз подавала навылет, совершила семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Рыбакина сделала за матч 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнта.

В матче третьего круга Калинская сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая победила немку Лауру Зигемунд.