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Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
28 апреля 2023 17:54
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автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее представителя Бразилии Тьяго Монтейры во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 12-й ракетки мира.

Хачанов 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. В активе Монтейро - 11 эйсов, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из четырех.

За выход в 1/8 финала турнира Хачанов поборется с победителем пары Кантен Алис (Франция) - Роберто Баутиста Агут (Испания)

источник: «Советский спорт»
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