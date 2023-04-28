Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее представителя Бразилии Тьяго Монтейры во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 12-й ракетки мира.

Хачанов 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. В активе Монтейро - 11 эйсов, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из четырех.

За выход в 1/8 финала турнира Хачанов поборется с победителем пары Кантен Алис (Франция) - Роберто Баутиста Агут (Испания)