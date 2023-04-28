В теннисных турнирах ATP линейных судей заменит электронная система контроля

Линейные судьи на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов с 2025 года будут заменены электронной системой Electronic Line Calling Live (ELC Live), сообщает пресс-служба тура.

По словам главы ATP Андреа Гауденци, теннис заслуживает точного судейства, а введение электронного контроля является знаковым событием для спорта.

Система ELC Live прошла тестирование на ряде турниров ATP, начиная с итогового турнира 2017 года в Милане. По данным источника, она охватит все линии корта для фиксации аутов во время матча. В ведение системы также будет передана обязанность следить за различными статистическими данными игроков.