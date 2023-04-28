Потапова победила Кристиан и вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сыграет с Кудерметовой

Российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее представительницы Румынии Жаклин Кристиан во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу 25-й ракетки мира.

Потапова два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 12. В активе Кристиан - шесть эйсов, четыре двойных ошибки и реализовано семь брейк-пойнтов из 18.

За выход в 1/8 финала Потапова поборется с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.