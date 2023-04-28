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Александрова стала седьмой россиянкой, прошедшей в третий круг турнира в Мадриде

В следующем туре она сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
28 апреля 2023 20:18
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде. В матче второго круга она победила француженку Ализе Корне со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Игра продолжалась 1 час 28 минут.

На счету россиянки 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 из 4 брейк-пойнтов. Корне дважды подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

В матче третьего круга Александрова сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Ранее в третий круг вышли россиянки Касаткина, Кудерметова, Калинская, Самсонова, Андреева, Потапова.

источник: «Советский спорт»
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