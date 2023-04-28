Соперницей Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде стала украинка Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче второго круга она победила швейцарку Хиль Белен Тайхман.

Встреча, продолжавшаяся, 2 часа 30 минут завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4 в пользу украинки.

У Цуренко не было эйсов, она допустила три двойные ошибки, у нее 6 реализованных брейк-пойнта из 13. У ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и все четыре реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Цуренко сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.