Медведев обыграл Вавассори и сыграет с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде, одержав победу над представителем Италии Андреа Вавассори.

Игра длилась один час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин оформил четыре подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

У его соперника три эйса, ни одной двойной. Андреа не смог реализованных брейки, при трех попытках взять гейм на подаче россиянина.

В третьем круге Медведев сыграет с соотечественником Александром Шевченко.