ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев обыграл Вавассори и сыграет с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде

Соперник россиянина занимает 163-е место в рейтинге ATP.
Медведев обыграл Вавассори и сыграет с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде
29 апреля 2023 13:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде, одержав победу над представителем Италии Андреа Вавассори.

Игра длилась один час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин оформил четыре подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

У его соперника три эйса, ни одной двойной. Андреа не смог реализованных брейки, при трех попытках взять гейм на подаче россиянина.

В третьем круге Медведев сыграет с соотечественником Александром Шевченко.

источник: «Советский спорт»
Медведев обыграл Вавассори и сыграет с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде
Медведев обыграл Вавассори и сыграет с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде
Соперник россиянина занимает 163-е место в рейтинге ATP.
29.04.2023 13:41
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Шевченко вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв в двух сетах Легечку
Матч на «Мастерсе» длился менее часа.
29.04.2023 12:56
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Соперницей Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде стала украинка Цуренко
Украинская теннисистка победила представительницу Швейцарии Хиль Тайхман.
28.04.2023 21:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова стала седьмой россиянкой, прошедшей в третий круг турнира в Мадриде
В следующем туре она сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
28.04.2023 20:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Потапова победила Кристиан и вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сыграет с Кудерметовой
Потапова победила Кристиан и вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сыграет с Кудерметовой
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
28.04.2023 19:57
Теннис
автор: Степан Шереметьев
В теннисных турнирах ATP линейных судей заменит электронная система контроля
Система ELC Live прошла успешное тестирование на нескольких турнирах.
28.04.2023 19:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев оценил победу над Вавринкой на «Мастерсе» в Мадриде
Россиянин пробился в третий круг турнира.
28.04.2023 18:11
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
28.04.2023 17:54
Теннис
Калинская в трех сетах победила Рыбакину в матче второго круга турнира в Мадриде
Калинская в трех сетах победила Рыбакину в матче второго круга турнира в Мадриде
Рыбакина является седьмой ракеткой мира.
28.04.2023 16:47
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев победил Вавринку и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Рублев победил Вавринку и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Нишиока.
28.04.2023 15:42
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика