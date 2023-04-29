Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира в Мадриде взяла верх над Еленой Остапенко из Латвии.

Встреча продолжалась один час восемь минут. Она завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.

Самсонова три раза подавала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Остапенко четыре эйса, одна двойная ошибка. Латвийская спортсменка не смогла реализовать три брейка.

В четвертом круге Людмила сыграет с румынкой Ириной Бегу.