Сафиуллин обыграл Пола и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Роман Сафиуллин в матче второго круга турнира АТР в Мадриде одержал победу над американцем Томми Полом.

Встреча продолжалась один час 40 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина, который один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех попыток.

В третьем круге Сафиуллин сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес (Испания) - Дэниэл Эванс (Великобритания).