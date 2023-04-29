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Сафиуллин обыграл Пола и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Россиянин одержал победу в двух сетах.
29 апреля 2023 16:25
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Роман Сафиуллин в матче второго круга турнира АТР в Мадриде одержал победу над американцем Томми Полом.

Встреча продолжалась один час 40 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина, который один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех попыток.

В третьем круге Сафиуллин сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес (Испания) - Дэниэл Эванс (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
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