Карацев вслед за Сафиуллиным вышел в третий круг турнира в Мадриде

В матче второго круга турнира АТР в Мадриде Аслан Карацев нанес поражение представителю Нидерландов Ботика Ван Де Зандсхульпа и вышел в третий круг соревнований.

Встреча продолжалась один час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина, который три раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из двух.

В следующем раунде Карацев сыграет с победителем пары Алекс Де Минуар (Австралия) - Марко Чеккинато (Италия).