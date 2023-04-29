Андреева победила Линетт и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева победила в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде представительницу Польши Магду Линетт, являющейся 19-й ракеткой мира.

Игра, которая длилась 1 час 27 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 15-летней спортсменки из России. Для Мирры это был четвертый матч на турнирах WTA.

На счету Андреевой три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести, у ее соперницы два эйса и один из четырех брейк-пойнта. Теннисистки не совершали двойных ошибок.

В четвертом круге Андреева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером.